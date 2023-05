Bungie will mit Marathon ein neues Shooter-Franchise etablieren

Das amerikanische Entwicklerstudio Bungie mit Sitz in Bellevue, Washington hat eine beachtliche Geschichte hinter sich und war lange Zeit für das Halo-Franchise verantwortlich. Seit fast zehn Jahren kümmert man sich um das Destiny-Franchise, Ende Januar 2022 wurde das Entwicklungsstudio von Sony Interactive Entertainment übernommen.

Mit der Ankündigung von Marathon, einem sogenannten Sci-Fi-PvP-Extraction-Shooter, will Bungie in die Zukunft blicken und sowohl Halo als auch Destiny (teilweise) ablösen. Dabei bezieht sich das Entwicklerstudio auf die bereits in den 1990er Jahren veröffentlichten Spiele.

Trotz der Übernahme durch Sony soll das Spiel nicht nur für die PlayStation 5, sondern auch gleichzeitig für die Plattformen der Xbox Serie S/X und PC auf den Markt gebracht werden. Der PvP-Shooter soll plattformübergreifend funktionieren, da der Fokus klar auf dem Multiplayer liegt.

Die visuelle Designsprache von Marathon, die mir außerordentlich gut gefällt, zeigt der erste Teaser-Trailer:

Das Entwicklerstudio will zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen zum Spiel bekannt geben. Ein Erscheinungstermin wurde nicht genannt.

