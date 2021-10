Burger King: Plant-based Long Chicken soll deutschlandweit starten

Burger King wird höchstwahrscheinlich ab dem morgigen 19. Oktober 2021 sein pflanzen-basiertes Sortiment an Burgern erweitern.

Der „Plant-based Long Chicken“ soll ab morgen, den 19. Oktober 2021 in ganz Deutschland bei Burger King zu haben. Die Gerüchteküche dazu brodelte bereits seit August, da der Burger in anderen Ländern bereits zu haben ist. Hierzulande war er bisher nur in „Testfilialen“ zu bekommen.

In der Regel gut informiere Mitglieder der veganen Community in Deutschland sagen nun den offiziellen Launch voraus. Ordert man den Plant-based Long Chicken mit der veganen Mayo dürfte der ganze Burger vegan sein, falls Burger King die Patties strickt von den Fleischpatties trennt.

Burger King setzt sich für Fleischalternativen ein

Der Bereich Plant-based ist in den letzten Monaten und Jahren für Burger King zu einem wichtigen Entwicklungsfeld geworden. Die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen steigt zunehmend.

Im Rahmen der weltgrößten Fachmesse der Ernährungswirtschaft und Nahrungsmittelindustrie Anuga gab Burger King daher kürzlich bekannt, als Teil der „BALPro-Community“ die Aufklärung und Entwicklung von alternativen Proteinquellen fördern und in den Austausch mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft treten zu wollen.

Burger King bietet mit den Plant-based Pattys und den Plant-based Nuggets seinen Gästen bereits bisher eine Auswahl an pflanzlichen Fleischalternativen an.

[…] Als Vorreiter von Plant-based Produkten in der Systemgastronomie möchte Burger King® nun sein Praxiswissen einbringen, frühzeitig Entwicklungen im Bereich alternativer Proteinquellen mitgestalten und immer mehr Menschen vom Geschmack von Plant-based Produkten begeistern. Burger King® setzt bei seinen Fleischalternativen vor allem auf pflanzliche Produkte aus Soja.

Der Verband für Alternative Proteinquellen e.V. wurde 2018 als Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft sowie Medien, Politik und Verbrauchern gegründet. Die Plattform stellt Informationen über neue Rohstoffe, Herstellungsprozesse und daraus entstehende Produkte vor dem Hintergrund ihres ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Potenzials bereit.

