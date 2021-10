BWM ist bereit für Verbrenner-Aus ab 2030

2021 ist das Jahr der konkreten Ansagen von vielen Autoherstellern, die sich vom Verbrenner trennen wollen. BMW wollte sich bisher nie wirklich äußern, doch man wäre laut Oliver Zipse ab 2030 bereit, wenn das Verbrenner-Aus kommen sollte.

BMW auf Verbrenner-Aus vorbereitet

Der Chef von BMW hat im Rahmen einer Konferenz in Nürtingen laut Automotive News Europe aber auch angedeutet, dass das vielleicht gar keine gute Idee sei. Falls es aber so kommt (in Europa deutet sich das ab 2035 an) ist BMW bereit.

Mit Blick auf die aktuellen Zahlen und Aussagen der Konkurrenz benötigt es aber vermutlich gar kein „Verbot“ für Verbrenner, denn die meisten werden sich gegen 2030 (oder kurz danach) sowieso von den Verbrennern bei Autos trennen.

BMW vermarktet aktuell den iX und i4, zwei neue Elektroautos, die noch Ende 2021 ausgeliefert werden und dann 2022 richtig durchstarten sollen. Da scheint man also ein bisschen offener zu werden – konkret festlegen will sich BMW aber nicht.

