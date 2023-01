Über 1.000 PS: BYD startet eine neue Elektro-Marke

BYD kommt langsam in Europa an und möchte auch in Deutschland angreifen. Da ist ein breites Portfolio an Elektroautos dabei, doch für die Zukunft hat man sich eine neue Marke überlegt, welche im absoluten Highend-Bereich unterwegs ist.

Diese nennt sich YangWang und soll eine neue e4-Plattform nutzen, die mit bis zu vier Elektromotoren und bis zu 800 kW (fast 1.100 PS) auskommt. Weitere Details wie Akkugröße und Reichweite gibt es nicht, darauf lag zunächst noch kein Fokus.

Den Anfang machen zum Start der YangWang U9, ein Supercar, und der YangWang U8, ein großer SUV und Pendant zum kommenden Mercedes-Benz EQG. Es ist im Moment von bis zu 140.000 Euro (umgerechnet) bei den Elektroautos die Rede.

Die Marken aus China positionieren sich also in allen Bereichen und dürften in den kommenden Jahren alle Kategorien abdecken. Bisher ist aber noch unklar, ob und wann YangWang nach Europa kommt, das hängt sicher vom Erfolg von BYD ab.

BYD Seal: Der „Tesla Model 3-Killer“ startet 2023 in Deutschland BYD ist eine große Marke aus China, die in den kommenden Wochen die ersten Elektroautos in Deutschland verkaufen möchte. BYD steht übrigens für Build Your Dreams und den Anfang machen bald der BYD Atto 3, BYD Tang und BYD Han.…18. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->