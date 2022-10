BYD Seal: Der „Tesla Model 3-Killer“ startet 2023 in Deutschland

BYD ist eine große Marke aus China, die in den kommenden Wochen die ersten Elektroautos in Deutschland verkaufen möchte. BYD steht übrigens für Build Your Dreams und den Anfang machen bald der BYD Atto 3, BYD Tang und BYD Han.

BYD Seal kommt 2023 ebenfalls zu uns

Doch es gibt da einen Bestseller in China, den ich persönlich sehr spannend finde und der gerne als „Tesla Model 3-Killer“ positioniert wird: Der BYD Seal. Das ist eine Limousine mit eigener Elektro-Plattform und sogar mit 800-Volt-Technologie.

Im Rahmen der Paris Auto Show hat BYD bestätigt, dass der Seal kommendes Jahr folgen wird. Pere Brugal von BYD hat vor Ort verraten, dass man das Auto nächstes Jahr nach Europa bringen möchte und Deutschland gehört eben zu den Märkten, in denen BYD ab sofort vertreten ist. Allerdings gibt es noch kein Datum bisher.

Spannend wird auch der Preis, denn in China ist der BYD Seal etwas günstiger als ein Tesla Model 3. Neben dem BYD Seal denkt man auch über den BYD Dolphin nach, das ist ein Hatchback und die kommen laut BYD in Europa sehr gut an.

In Deutschland kümmert sich die Hedin Mobility Group um die Modelle von BYD, die haben auch schon mit Mercedes und Co. Erfahrung gesammelt. Die deutsche Seite von BYD ist seit August online, dort sind aber nur die ersten drei Modelle zu sehen.

Ich bin gespannt, denn BYD ist zum Beispiel interessanter als NIO, da sie bei unter 100.000 Euro angreifen und mit dem BYD Atto 3 sogar ein Elektroauto für unter 40.000 Euro anbieten. Beim BYD Seal gehe ich mal von unter 50.000 Euro aus.

Der BYD Seal ist übrigens auch auf der Automesse in Frankreich ausgestellt:

