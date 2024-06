The Last of Us: HBO-Serie könnte direkt in „Part 3“ übergehen

Die Entwickler von Naughty Dog und das Team von HBO arbeiten derzeit an der zweiten Staffel von The Last of Us und Craig Mazin hat in einem neuen Interview mit Deadline verraten, dass diese etwas kürzer als die erste Staffel sein wird.

The Last of Us: Zweite Staffel mit 7 Folgen

Während die erste Staffel das komplette erste Spiel abgehakt hat, wird das mit dem zweiten Spiel nicht mit einer Staffel möglich sein. Man muss also schauen, wo man den Cut setzt und diesen setzt man bei der zweiten Staffel ein bisschen früher.

HBO plant also nur 7 statt 9 Folgen für die zweite Staffel von The Last of Us ein und wird die Geschichte mit einer dritten Staffel weitererzählen. Wobei selbst das nicht für die Geschichte ausreichen soll, eine vierte Staffel wurde bereits angedeutet.

The Last of Us: Übergang zu Part III

Ich verstehe, dass man Part II von The Last of Us auf zwei Staffeln aufteilt, aber drei Staffeln? Meine Vermutung ist, dass die Macher schon wissen, wie Part III von The Last of Us in etwa aussieht und die HBO-Serie direkt entsprechend anpassen.

So könnte also der Plan aussehen: 2025 kommt die zweite Staffel von The Last of Us bei HBO, 2026 folgt der zweite Part von dieser, den man sicher auch gleich mitdreht und 2027 oder 2028 sehen wir dann The Last of Us Part III für die PS5 (oder schon PS6) und passend dazu wird die HBO-Serie auf diesem Stand sein.

Als Fan von The Last of Us würde mich die konkrete Roadmap interessieren, aber da das ein langfristiger Plan ist, wird Sony in diesem Jahr vermutlich noch nicht über konkrete Details sprechen. Naughty Dog wird immerhin erst ein anderes Spiel auf den Markt bringen und darauf dürfte eine Weile der Fokus bei der PS5 liegen.

