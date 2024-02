Neues Call of Duty erscheint wohl im Oktober 2024

Wir hatten hier schon einige Details zum neuen Call of Duty und erst vor wenigen Wochen erfahren, dass man neue Wege mit einer Open World gehen möchte. Jetzt macht auch ein möglicher Zeitraum die Runde, der wenige überraschen dürfte.

In einem internen Meeting sprach Phil Spencer bereits mit dem Xbox-Team ein bisschen über die Zukunft, das ausführliche Update soll es dann heute um 19 Uhr in einem Podcast von Microsoft geben. Darin erwähnt der Xbox-Chef auch Call of Duty.

Activision gehört mittlerweile zu Microsoft und ist ein Xbox Studio, aber man bleibt sich treu und peilt das nächste Call of Duty für Oktober 2024 an. Als Titel steht im Moment „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ im Raum, bestätigt ist das aber nicht.

