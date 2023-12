Call of Duty: Der Plan bis 2027 steht bereits fest

Wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr ein neues Call of Duty gesehen, aber in diesem Jahr gab es heftige Kritik, weil die Entwicklungszeit viel zu kurz war. Doch der neue Titel für 2024 ist bekannt und erste Details für 2025 gibt es auch schon.

Call of Duty ist bis 2027 durchgeplant

Werden wir also jedes Jahr ein neues Call of Duty sehen? Ja, so lautet der Plan bis 2027, das hat Tom Henderson verraten. Mittlerweile gehört Activision zwar offiziell zu Microsoft, aber die werden der Cashcow sicher nicht den Geldhahn abdrehen.

Nach der Kritik an Modern Warfare 3 wurde übrigens kurz überlegt, ob das ein Fehler war und ein DLC besser gewesen wäre, doch trotz der Kritik verkauft sich das aktuelle Call of Duty wieder blendend und daher macht man weiter wie bisher.

Nur die Spieler haben es in der Hand

Wer also hofft, dass Unternehmen die Kritik annehmen: Ja, aber nur, wenn diese ernste Konsequenzen hat. Am Ende entscheidet die Geldbörse und wenn Call of Duty in jedem Zustand gekauft wird, dann erscheint auch jedes Jahr ein Spiel.

Wir haben letztes Jahr auch ein anderes Paradebeispiel gesehen, denn Pokémon war in einem desaströsen Zustand, doch die Fans kauften es trotzdem. Und im Vergleich dazu ist das aktuelle Call of Duty in einem herausragenden Zustand.

Details zu den Spielen für 2026 und 2027 haben wir übrigens noch nicht, aber es wäre auch nicht ausgeschlossen, dass sich etwas ändert. Immerhin hat Microsoft gerade erst das Ruder übernommen, solche Änderungen benötigen etwas Zeit.

PlayStation-Spiele: Sony plant wohl höhere Preise ab 2027 Rockstar Games hat in den letzten Monaten schon so ein bisschen angedeutet, dass selbst der aktuelle Anstieg der Preise nicht ausreicht und Blockbuster, die so viele Jahre in Entwicklung waren, […]19. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->