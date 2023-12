Das Call of Duty für 2025 springt in die Zukunft

Wir kennen bei Call of Duty bereits das Thema für 2024, vermutlich erwartet uns im Herbst „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ als neues Spiel. Doch auch für 2025 ist der Titel bereits beschlossen, denn die Reihe springt mal wieder in die Zukunft.

Call of Duty 2025 ist bereits beschlossen

Genau genommen geht es laut einer sehr guten Quelle ins Jahr 2030 und der Titel mit dem Codenamen „Saturn“ soll eine direkte Fortsetzung von „Call of Duty: Black Ops 2“ werden. Ein paar der alten Maps bekommen eine Neuauflage spendiert.

Alte Gesichter werden zurückkehren, aber wir bekommen auch einen ganz neuen Protagonisten zu sehen. Seit 2018 gab es kein Call of Duty in der Zukunft mehr, wobei es kein großer Sprung in die Zukunft ist, beim Release sind das nur 5 Jahre.

Weitere Details stehen noch aus, es sind auch noch 22 Monate bis zum Release. Doch keine Sorge, nach der Kritik rund um Call of Duty: Modern Warfare 3 hat man sich dazu entschieden, dass jetzt doch noch mehr neue Maps entwickelt werden.

