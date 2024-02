Microsoft plant neue Xbox-Strategie und verärgert Fans

Es hat sich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder angedeutet, dass Microsoft mit der Xbox-Marke immer mehr zu einem Publisher für alle Plattformen werden möchte und 2024 dürften wir diesen Schritt sehen, die Gerüchte brodeln.

Was ist passiert? Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Hi-Fi Rush für die Switch und PlayStation kommen soll, was mittlerweile relativ sicher ist. Doch dabei bleibt es nicht, denn auch andere Xbox-Spiele verlieren langfristig den Exklusiv-Status.

Xbox-Spiele landen auf anderen Konsolen

Es fing am Wochenende mit einer Fake-Meldung an, in der behauptet wurde, dass Sarah Bond im Frühjahr über die neue Strategie der Xbox sprechen und die Spiele für die Sony PlayStation 5 und Nintendo Switch ankündigen wird. Das wird wohl nicht passieren, aber wir werden die Xbox-Spiele auf anderen Plattformen sehen.

Am Sonntag berichtete erst Xbox Era, dass Starfield für die PlayStation 5 kommt und wenig später folgte The Verge, dass das neue Indiana Jones ebenfalls kommt.

Die Xbox-Spiele werden in Zukunft vermutlich nur noch für kurze Zeit exklusiv sein, es ist von wenigen Monaten die Rede. Indiana Jones soll im Dezember 2024 auf der Xbox und dem PC landen und Anfang 2025 folgt dann schon die PS5-Version.

Microsoft möchte „Geld nicht liegen lassen“

Microsoft ändert die Strategie und verfolgt einen Multiplattform-Ansatz, passend dazu hat man laut Quelle auch neue Developer Kits von anderen Plattformen (wie der PS5) besorgt. Intern wurde dieser Schritt intensiv diskutiert und es gab auch sehr viele Stimmen dagegen, doch am Ende siegte angeblich ein Argument: Geld.

Die Xbox-Spiele würden sehr viel Geld auf anderen Plattformen einbringen und wir haben in den letzten Geschäftszahlen gesehen, dass die Gaming-Sparte nach der Übernahme von Activision Blizzard erstmals die Windows-Sparte überholt hat.

Activision ist ein Multiplattform-Publisher und das dürfte das Management bei Microsoft überzeugt haben, dass man diesen Weg in Zukunft auch gehen möchte.

Xbox-Fans sprechen teilweise von Verrat

Die neue Strategie für die Xbox wird wohl noch im Februar bekannt gegeben und Hi-Fi Rush macht dann im ersten Quartal 2024 den Anfang. Die Xbox-Fans in den sozialen Netzwerken sind sauer, die Stimmung kocht sogar richtig. Klobrille, einer der bekanntesten Xbox-Influencer, spricht von der „Order 66“ bei Microsoft.

Was so viel wie „Verrat an den Xbox-Fans“ bedeutet. Es ist eine Anspielung an Star Wars. Dieser Schritt von Microsoft geht vielen Xbox-Nutzern definitiv viel zu weit.

Hier und da mal ein Spiel für eine andere Plattform, wie Ori für die Switch, ist noch okay, aber sollten die Xbox-Spiele wenige Monate später auf der PlayStation 5 von Sony landen, dann gibt es ehrlich gesagt kein Argument mehr für die Xbox als Konsole. Gut, der Xbox Game Pass noch, sonst aber ehrlich gesagt nicht wirklich.

Microsoft wiederholt wohl einen alten Fehler

Sony wird da nämlich eher nicht mitziehen, die bringen ihre Spiele zwar nach und nach auf den PC, aber eben nicht auf die Xbox. Man weiß, dass das die Hardware einbrechen lassen wird. Wiederholt Microsoft also den Fehler der Smartphones?

Man verdient zwar viel Geld mit Android und iOS, da es die Apps und Dienste dort gibt, aber man hat keinerlei Kontrolle über die Hardware. Es gab hin und wieder mal Deals, wie mit Samsung, aber Microsoft ist hier von Google und Apple abhängig.

Also ja, Microsoft würde kurzfristig mehr Geld mit den Plattformen von Sony und Nintendo verdienen, langfristig könnte man aber die Kontrolle über die eigene Plattform verlieren. Der Xbox Game Pass ist ein gutes Argument, aber wenn es das einzige für eine Xbox ist, dann würde ich auch immer die PlayStation vorziehen.

In meinen Augen ein gewaltiger Fehler, falls das stimmt. Es sei denn, dass Microsoft sowieso kein Interesse mehr an Hardware hat (es gab am Wochenende auch erste Gerüchte, dass Sony schon Deals für die nächste Konsolengeneration mit AMD und Co. geschlossen hat, bei Microsoft gibt es wohl noch keine konkreten Verträge).

Eine neue Zukunft für die Xbox-Plattform

Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, aber Activision Blizzard wurde wohl nicht übernommen, um die Xbox mit Exklusivspielen zu stärken. Microsoft möchte wohl der weltweit größte Publisher für Multiplattform-Spiele werden. Hardware spielt hier keine große Rolle mehr, es geht um digitale Verkäufe und eben das Xbox-Abo.

Da muss man aber schon sehr viel Vertrauen in Sony und Nintendo haben, denn wir haben bei den Smartphones gesehen, dass Apple nicht immer mitspielt, wenn Microsoft einen Plan (Cloud-Gaming) hat. Ohne eine eigene und große Plattform, wäre das für die Xbox-Sparte langfristig ein Risiko, wenn auch kurzfristig lukrativ.

Doch ist Geld wirklich wichtiger, als eine stabile Plattform mit Fans? Es sieht so aus. Mal schauen, wie uns Microsoft den Wendepunkt in der Xbox-Strategie verkaufen wird. Eins ist aber sehr sicher: Microsoft wird damit sehr viele Xbox-Fans verlieren.

