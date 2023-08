Das neue Call of Duty kommt bereits nächste Woche

Activision macht sich bereit für ein neues Call of Duty, welches in den nächsten Tagen starten wird. Call of Duty Modern Warfare 3 steht an und wurde mehr oder weniger bestätigt. Leaks bezeichnen den neuen Titel als umfangreiches DLC.

Zu viel sollte man also vielleicht nicht erwarten, aber bei Call of Duty ist es am Ende wie bei FIFA: Hauptsache es kommt ein neues Spiel, welches wieder Geld in die Kassen spült. Und das Marketingmaterial dazu scheint bereits im Umlauf zu sein:

Die Entwickler haben diese Leaks bereits gesehen und reagiert. Call of Duty Modern Warfare 3 ist also ein offenes Geheimnis und wird nächste Woche gezeigt:

Jokes on you, real key art here. We’ll share our artistic abilities and even more next week. pic.twitter.com/UCCexH7IMr — Call of Duty (@CallofDuty) August 2, 2023

Nintendo könnte Switch-Nachfolger noch diesen Monat zeigen Mittlerweile gibt es sehr viele gute Gerüchte und Hinweise, dass Nintendo für 2024 eine neue Konsole plant. Es wird wieder eine portable Konsole sein, der Nachfolger der Nintendo Switch könnte […]2. August 2023 JETZT LESEN →

-->