Nintendo könnte Switch-Nachfolger noch diesen Monat zeigen

Mittlerweile gibt es sehr viele gute Gerüchte und Hinweise, dass Nintendo für 2024 eine neue Konsole plant. Es wird wieder eine portable Konsole sein, der Nachfolger der Nintendo Switch könnte also ähnlich aufgebaut sein – quasi wie eine Switch 2.

Erste Developer Kits sind wohl schon bei den Entwicklern und ein Marktstart ist in der zweiten Jahreshälfte 24 vorgesehen. Das bedeutet, dass Nintendo die Konsole in diesem Jahr ankündigen und auch kleinere Entwickler mit ins Boot holen könnte.

Neue Nintendo-Konsole zur Gamescom?

Laut Startmenu sei eine Ankündigung im Rahmen der Gamescom geplant, bei der Nintendo in diesem Jahr trotz eher kleinem Switch-Lineup (und Super Mario Bros. Wonder wird sogar nicht dabei sein) vertreten ist. Wäre nicht ausgeschlossen.

Die Nintendo Switch kam im März 2017 auf den Markt, wurde aber schon im März 2015 offiziell als „NX“ bestätigt. Die Ankündigung der Nintendo Switch selbst fand im Oktober 2016 statt. Entwickler benötigen natürlich Zeit für ihre neuen Spiele.

Ich gehe stark davon aus, dass wir den Nachfolger der Nintendo Switch in diesem Jahr sehen (oder jedenfalls offiziell davon hören) werden. Klar, Nintendo schadet sich somit im Weihnachtsgeschäft, aber das wird am Ende doch zu verkraften sein.

Nintendo rechnet mit Switch-Einbruch

Nintendo rechnet übrigens mit einem Switch-Einbruch im aktuellen Geschäftsjahr, das kommt also gar nicht so überraschend. Ich bin zwar etwas skeptisch, was die Gamescom angeht und glaube nicht, dass die Ankündigung direkt auf der Messe stattfinden wird, aber vielleicht ein paar Tage davor (macht Nintendo gerne so).

Und falls die Nachfrage vor Weihnachten zu sehr einbricht, dann kann Nintendo jederzeit mit Angeboten reagieren. Die Nintendo Switch OLED liegt weiterhin bei über 300 Euro, eine neue UVP von 299 Euro würde da sicher einiges bewirken.

