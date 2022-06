Charismatic Simplicity: BMW plant neues Design für elektrische MINIs

BMW möchte mit der MINI-Marke ein führender Hersteller im kompakten und rein elektrischen Segment werden. MINIs sollen „elektrisch, digital, nachhaltig und unverwechselbar“ sein, daher gibt für die Zukunft auch eine neue Designsprache.

Diese nennt sich „Charismatic Simplicity“ und soll Elemente des alten Designs beibehalten. Das neue MINI wird ein „puristisches Exterieur- und Interieurdesign“ bekommen und soll laut BMW-Meldung vor allem für die Nachhaltigkeit stehen.

Man möchte damit also sicher eine etwas jüngere Zielgruppe ansprechen, der das wichtig ist. Die elektrischen BMW-Modelle wirken ja gerne mal etwas sportlicher und „prolliger“, bei MINI soll das neue Design aber andere Käufer ansprechen.

Eine erste Preview gibt es kommenden Monat mit einem neuen Konzept, der erste Teaser deutet aber ein leicht kantigeres Design an. Kommende MINIs verzichten übrigens komplett auf Leder und Chrom, was nur der Anfang ist. BMW will einen „minimalen ökologischen Fußabdruck“ als neue Tradition der Marke etablieren.

