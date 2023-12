China und USA überholen Europa in der Elektrofahrzeug-Rallye

Elektroautos werden immer teurer

Der aktuelle Elektromobilitätsreport des Center of Automotive Management (CAM) analysiert die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland bis Dezember 2023. Darin zeigen sich gute und schlechte Entwicklungen. Das Modellangebot an Elektrofahrzeugen […]13. Dezember 2023 JETZT LESEN →