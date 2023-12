Elektroautos werden immer teurer

Der aktuelle Elektromobilitätsreport des Center of Automotive Management (CAM) analysiert die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland bis Dezember 2023. Darin zeigen sich gute und schlechte Entwicklungen.

Das Modellangebot an Elektrofahrzeugen in Deutschland hat zugenommen, die Dominanz der SUV erschwert jedoch einen schnellen Markthochlauf. Die Anschaffungspreise für Elektroautos sind im Vergleich zum Vorjahr zudem um 8,3 Prozent gestiegen, während sich die durchschnittliche Reichweite auf 423 km (WLTP) und die Ladeleistung auf 133 kW verbessert haben.

Die Verdichtung der Modellpalette mit SUVs und Fahrzeugen der oberen Mittel- und Oberklasse sowie die Ausdünnung des Angebots bei Kleinwagen und Minis führt zu einem Anstieg der durchschnittlichen Kaufpreise für Elektroautos.

So heißt es in der Studie:

Der mittlere Fahrzeugpreis (ohne Sonderausstattung) liegt im Erhebungszeitraum, gewichtet an den Neuzulassungen, bei 52.693 € (brutto, ohne Abzug der Förderung) (vgl. Abbildung 2). Dies entspricht einer Preissteigerung um 4.023 € bzw. 8,3% im Vergleich zum Gesamtjahr 2022.

Der Preisanstieg zieht sich fast durch alle Fahrzeugsegmente und wirkt kontraproduktiv für den Hochlauf der Elektromobilität.

Kostete beispielsweise ein VW ID.3 im Jahr 2022 noch 38.060 € in der Basis, so sind es mittlerweile 39.995 €. Auch in der teuersten Ausstattungslinie ergibt sich eine Preiserhöhung von 43.720 € auf 47.595 €. Damit ist das Modell trotz seiner Qualifizierung für die BAFA-Prämie noch immer deutlich teurer als ein vergleichbarer VW Golf, dessen Startpreis bei 29.275 € liegt.