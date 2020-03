Chrome OS: Google arbeitet an Support für Android 11

Google veröffentlichte vor ein paar Wochen die erste Developer Preview von Android 11 und wird weitere Updates nachreichen, bevor wir im Mai die erste Beta sehen und der finale Release dann wie immer im dritten Quartal stattfinden wird.

Die Arbeiten am Support für Android 11 haben nun bei Chrome OS begonnen. Google übersprang Android 10, die Gründe dafür sind aber unklar. Chrome OS unterstützt Android-Apps, daher ist es nicht ungewöhnlich, dass dieser Schritt kommt.

Wie 9TO5Google berichtet, wird sich die Art und Weise, wie Android-Apps gestartet werden, ändern. Statt in einem „container“ werden die Android-Apps in Zukunft in einer virtuellen Maschine gestartet. Neben dem Google Pixelbook hat man noch zwei weitere Chromebooks entdeckt, die den Support für Android 11 erhalten sollen.

Doch das wird vermutlich alles noch eine Weile dauern, denn die Testphase für Android 11 hat gerade erst begonnen und Chrome OS ist für Google weniger relevant.

