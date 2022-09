CinemaxX startet 9-Euro-Ticket – inklusive Softdrink

Ein kleiner Tipp für Kinofans: Das 9-Euro-Ticket geht in die Verlängerung. Aber nicht bei der Bahn, sondern in den CinemaxX Kinos.

Denn für ein 2D-Kinoticket zusammen mit einem 0,5 l Softdrink zahlen die Besucher im Aktionszeitraum diesen einmaligen Sparpreis in Höhe von 9 Euro. Erhältlich ist das Angebot exklusiv online und nur im September 2022.

Wer sich das CinemaxX 9-Euro-Ticket sichert, kann es bis Ende November 2022 einlösen und somit Kinofilme in allen Ticketkategorien (ausgenommen VIP- oder Premium-Sitze) bis in den Herbst rein erleben.

Sonderleistungen, wie 3D-Filme, sind mit Aufpreis möglich. Vertrieben wird das CinemaxX 9-Euro-Ticket nicht allein über die Kinowebsite, sondern auch zusammen mit einer ganzen Reihe großer Partner. Dazu heißt es:

Das CinemaxX 9-Euro-Ticket ist ein attraktives Angebot für unsere Gäste. Aus unserer Sicht hat dieses Bundle Relevanz für viele Haushalte in Deutschland. Aus diesem Grund arbeiten wir kontinuierlich an der Erweiterung unserer Distribution und freuen uns über die Vermarktung durch OTTO, About You und Groupon. Weitere Partner werden noch auf den Zug aufspringen.

Die CinemaxX Gruppe ist ein Kinobetreiber in Deutschland. Sie umfasst 31 Kinos mit insgesamt 264 Leinwänden in 27 Städten.

PS: Wer kein CinemaxX in der Nähe hat, für den ist eventuell die ab heute verfügbare 25-Tage-Flatrate-Karte für 25 Euro von CINEPLEX interessant. Damit kann man vom 12. September bis 31. Oktober 2022 ganze 25 Tage am Stück ins Kino – so oft man will.

