congstar: Kundentreue wird belohnt

Die congstar Allnet-Flat-Tarife werden zum Start in den Sommer nicht nur beim Preis und Datenvolumen optimiert, sondern erhalten zusätzlich das neue Datenfeature GB+, das Kundentreue „jährlich und langfristig“ belohnen soll.

Im Aktionszeitraum vom 28. Juni bis 31. August 2022 beinhaltet die Allnet-Flat L 25 GB (statt 15 GB) Datenvolumen inkl. LTE 50 für 25 Euro pro Monat (statt 30 Euro). Die Allnet-Flat M umfasst 15 GB (statt 10 GB) Datenvolumen inkl. LTE 50 und kostet 22 Euro pro Monat. Doch das ist nicht alles.

-->

Pro Jahr 5 GB mehr monatliches Datenvolumen mit GB+

Ganz neu: Mit dem Feature „GB+“ erhöht sich das zur Verfügung stehende monatliche Datenvolumen bei den congstar Tarifen Allnet-Flat L und Allnet-Flat M pro Jahr Vertragslaufzeit um jeweils 5 GB – bei gleichbleibendem Preis. Bei der Allnet-Flat S (3 GB monatliches Datenvolumen für 12 Euro) erhöht sich das monatliche Datenvolumen pro Jahr Laufzeit immerhin noch um 1 GB.

congstar Bestandskunden erhalten Treuebonus

Das neue Feature „GB+“ muss nicht zusätzlich gebucht werden und ist für Neukunden bei Buchung der congstar Allnet-Flat Tarife automatisch integriert.

Auch Bestandskunden, die online einen congstar Tarif gebucht haben, können natürlich in die Allnet-Flat Tarife mit „GB+“ wechseln und so von jährlich mehr Datenvolumen profitieren.

Als „Treuebonus“ erhalten congstar-Kunden bei ihrem Wechsel in die Allnet-Flat Tarife mit „GB+“ das erste Datenupgrade in Höhe von 5 GB (bei der Allnet-Flat L oder Allnet-Flat M) bzw. 1 GB (bei der Allnet-Flat S) nicht erst in einem Jahr, sondern schon zum Zeitpunkt des Tarifwechsels.

Die congstar Allnet-Flat Tarife in der laufenden Aktion im Überblick:

congstar Allnet-Flat L mit GB+

25 GB Datenvolumen (statt 15 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s) inklusive

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Neu: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

Preis: 25 Euro pro Monat (statt 30 Euro)

congstar Allnet-Flat M mit GB+

15 GB Datenvolumen (statt 10 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s) inklusive

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Neu: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

Preis: 22 Euro pro Monat

congstar Allnet-Flat S mit GB +

3 GB Datenvolumen

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s) inklusive

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Neu: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 1 GB

Preis: 12 Euro pro Monat

Die Aktionstarife können sowohl in der Laufzeit-Variante (24 Monate) als auch in der monatlich kündbaren Flex-Variante gebucht werden.

Erwähnt sei auch noch die congstar Prepaid-Sommeraktion, die bis zum 31. August 2022 läuft:

Prepaid Allnet M: 5 GB (statt 3 GB) mit max. 25 Mbit/s (LTE)

Prepaid Allnet L: 10 GB (statt 5 GB) mit max. 25 Mbit/s (LTE)

Prepaid Halbjahres-Paket: jeden Monat 4 GB (statt 3 GB) mit max. 25 Mbit/s (LTE)

Zu den Congstar-Tarifen →

„Mega-Deal“: 5 GB Vodafone Allnet-Flat für 5 Euro pro Monat Bei freenet steht über Vitrado ein neuer Tarif-Deal zur Verfügung. Es gibt 5 GB im Vodafone-Netz für 5 Euro. Der Tarif Green LTE 5 GB im Vodafone-Netz ist ab sofort erneut für 4,99 € pro Monat zu haben. Das bedeutet…27. Juni 2022 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->