CoroBuddy: Aktuelle Corona-Regelungen in einer App

Die App „Darf ich das?“ bekommt mit CoroBuddy eine Alternative. Durch die unterschiedlichen Bestimmungen der Bundesländer können sich die Corona-Regelungen manchmal täglich von Ort zu Ort verändern. Hier will CoroBuddy helfen.

CoroBuddy bietet einen kompakten Überblick über die Regelungen des aktuellen Standortes. Auf der Startseite können User ihren eigenen Standort, oder den Ort, der sie interessiert, eingeben. Anschließend zeigt CoroBuddy den exakten Inzidenzwert, die Farbstufe der Ampel und die sich daraus resultierenden Regelungen des Ortes kompakt in Stichpunkten an.

Nutzer haben dabei die Möglichkeit, die Regelungen verschiedener Bereiche in Stichpunkten anzeigen zu lassen. Hierzu hat CoroBuddy die Bereiche in 15 Kategorien aufgegliedert. CoroBuddy ist aktuell bereits kostenfrei für Android verfügbar. Eine iOS-App soll in Kürze folgen.

CoroBuddy Preis: Kostenlos

