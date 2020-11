Darf ich das? Informationen zu regionalen Corona-Regelungen in einer App

Das Thema Corona wird uns vermutlich noch eine Weile begleiten und da kann es durchaus nützlich sein, wenn eine App die Fragen beantwortet: Was darf man eigentlich, und welche Regeln und Gesetze sind in einer bestimmten Region gerade gültig?

Hier will das kostenfreie Programm „Darf ich das?“ helfen. Derzeit gelten bedingt durch die aktuelle Lage in allen Bundesländern unterschiedliche Regeln, und sogar der nächste Landkreis kann schon wieder anderen Erlassen unterliegen.

Es gibt fast täglich neue Gesetze und Verordnungen, die unseren Alltag betreffen. „Darf ich das?“ bietet in diesem Zusammenhang einen möglichst genauen Überblick über alle Verordnungen in der gewählten Region.

Der User hat dabei die Möglichkeit, nach Orten und Themen zu filtern und sieht so alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Die App dient also als schnelle Orientierungshilfe und ist immer so aktuell, wie der eingepflegte Datenbestand.

In meinem Test der App funktionierte das problemlos. Die Informationen sind detailliert und übersichtlich aufgelistet. Es wäre natürlich schöner, wenn solche Informationen direkt in der Corona-Warn-App zu finden wären, aber „Darf ich das?“ der InTradeSys GmbH schließt diese Lücke immerhin zufriedenstellend.

