Corona-App: Apple und Google zeigen erste Screenshots

Apple und Google haben erste Screenshots veröffentlicht, die uns zeigen, wie die Corona-App aussehen könnte. Genau genommen nicht die App selbst, die wird von Land zu Land unterschiedlich aussehen, aber die Grundlage dafür.

Deutschland wird die Schnittstellen der beiden Unternehmen nutzen, wir hatten gestern eine Zusammenfassung über die Entwicklung der Corona-App im Blog.

Corona-App: Ablauf bei iOS-Version

Die folgenden zwei Screenshots zeigen, wie das in den Einstellungen von iOS aussieht. Als Nutzer kann man die Aufzeichnung natürlich auch deaktivieren:

Falls man positiv getestet wird und das teilen möchte (es ist freiwillig), dann kann man das in der App eintragen. Die folgenden Screenshots sind nur ein Beispiel für den Aufbau einer App. Man benötigt also einen Code vom Gesundheitsamt und wird nicht einfach so seinen Status in der App eintragen können:

Hat sich jemand dazu entschieden, seinen Status in der App einzutragen, dann bekommt ihr eine Push-Nachricht (wenn diese Person in der Nähe von euch war). Dort sieht ein paar Details, erfährt aber nicht, wer die Person ist:

Corona-App: Ablauf bei Android-Version

Bei Android wird das in den Einstellungen natürlich anders aussehen:

Hier noch ein Beispiel, wie die Benutzeroberfläche der Android-App aussehen könnte, wenn ihr euch die offizielle Corona-App auf dem Gerät installiert:

Ihr bekommt natürlich auch hier eine Push-Nachricht geschickt:

Die Basis steht also und die Testphase läuft. Google wird die Funktion über die Google Play Services und Apple über ein iOS-Update aktivieren. Wir rechnen in den kommenden 2-3 Wochen mit der finalen Version für normale Nutzer.

Pro Land soll es nur eine offizielle Corona-App geben, bei uns wird diese von der Telekom und SAP entwickelt. Weitere Details stehen noch aus, aber ich gehe mal davon aus, dass sich die Bundesregierung in den kommenden Tagen dazu äußern wird. Einen Zeitplan für den Release der Coroona-App gibt es noch nicht.

Video: Die Corona-App

