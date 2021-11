Corona-Warn-App kann ab sofort auch QR-Codes von luca einscannen

Kurze Information für alle User der Corona-Warn-App: Die App kann jetzt auch die QR-Codes von luca einscannen.

Die User der Corona-Warn-App können ab sofort bei Veranstaltungen, Events und an Orten einchecken, deren Betreiber auf das luca-System setzen und QR-Codes von luca zur Eventregistrierung anbieten. Dadurch müssen die Betreiber nicht mehr zwei verschiedene QR-Codes ausstellen. Ein App-Update ist dafür nicht notwendig.

Scannen User der Corona-Warn-App den QR-Code, werden sie automatisch in den Check-in-Bereich der CWA geführt. Andersrum klappt das aber nicht, Luca kann also die QR-Codes der Corona-Warn-App nicht einlesen. Selbst wenn die User der beiden Apps den gleichen QR-Code scannen, fließen keine Daten von einem System in das andere.

Details zu dem Feature findet ihr im FAQ-Bereich der Corona-Warn-App.

