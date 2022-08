Corona-Warn-App: Mehr als 7 Millionen warnten über ihre Infektion

Die Corona-Warn-App erreichte aktuell einen neuen Meilenstein. Das Tool soll dabei helfen, Infektionsketten zu durchbrechen.

Seit dem Start der Corona-Warn-App (CWA) am 16. Juni 2020 haben mehr als 7 Millionen Menschen andere über ihre Infektion gewarnt. Nutzer der App können einen Corona-Test (PCR- oder Schnelltest) in der App registrieren und bei einer nachgewiesenen Infektion per Klick direkt aus der CWA andere warnen.

-->

Personen, die die App ebenfalls nutzen und der positiv getesteten Person infektionsrelevant (nach Zeitpunkt, Dauer und Abstand) begegnet sind, erhalten eine Warnung über ein niedriges („grüne Kachel“) oder erhöhtes Risiko („rote Kachel“). Die Corona-Warn-App ist das dritte A der AHA+L+A-Regeln (Abstand, Hygiene, Maske im Alltag, Lüften, App).

🚨Zahl des Monats: Mehr als 7 Millionen Menschen haben seit dem Start der #CoronaWarnApp ihr positives Testergebnis anonym über die #CWA geteilt und andere gewarnt.

➡️https://t.co/59KZ5YabZz Die CWA kann Infektionsketten beenden und die #Pandemie eindämmen. Danke fürs Mitmachen! pic.twitter.com/BMRhaNLiZi — Robert Koch-Institut (@rki_de) August 1, 2022

Die Downloadzahlen der Corona-Warn-App stiegen zunächst sehr schnell an, stagnierten aber irgendwann. Zuletzt wurde der Meilenstein von 46 Millionen Downloads erreicht. Die App basiert auf Technologien mit einem dezentralisierten Ansatz und informiert Personen, wenn sie mit einer infizierten Person in Kontakt standen. Genutzt wird dafür Bluetooth.

Urteil: Elektroauto darf in der Tiefgarage laden Ein Beschluss der Eigentümerversammlung, der das Abstellen von E-Autos in der Tiefgarage bis auf Weiteres untersagt, wurde vom Amtsgericht Wiesbaden gekippt. Bei der Versammlung einer Wohnungseigentümergemeinschaft war beschlossen worden, dass in der Tiefgarage der Wohnanlage keine E-Autos abgestellt werden dürfen.…1. August 2022 JETZT LESEN →

-->