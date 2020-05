Corona-Warn-App: So sieht sie aus

Die Corona-Warn-App dürfte in 2-3 Wochen bei uns in Deutschland an den Start gehen und wird gerade in Zusammenarbeit von der SAP und Telekom entwickelt. Nun sind die ersten Bilder der offiziellen Corona-App für Android und iOS aufgetaucht.

Die Screenshots geben uns einen ersten Eindruck der App und zeigen, was uns erwartet. Wie man sieht, gibt es auch ein paar Tipps, wie man sich im besten Fall verhalten soll, um möglichst sicher unterwegs zu sein.

-->

Die Installation der App wird freiwillig sein, ebenso wie die aktive Nutzung und man muss es auch nicht mitteilen, wenn man positiv getestet wurde. Wir halten die Entwicklung weiterhin im Auge und euch auf dem Laufenden.

So wird die #CoronaWarnApp aussehen (iOS und Android).

1.) Erster Start

2.) Hauptansicht

3.) Detailansicht

4.) Risikoberechnung

Die Screens wurden so eben auf GitHub veröffentlicht. #CoronaApp pic.twitter.com/Utel3yxZZj — Henning Tillmann (@henningtillmann) May 29, 2020

Qualcomm liefert Chips mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 Qualcomm hat diese Woche neue Chips für die Konnektivität angekündigt, die man als Anbieter ab sofort erwerben kann. Es handelt sich um FastConnect 6900 und 6700, die beide Wi-Fi 6E mit dem 6 GHz-Spektrum unterstützen. Außerdem gibt es bei den…29. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->