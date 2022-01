Corona-Warn-App v2.16 ist da – Status-Nachweis im Zertifikatsbereich und mehr

🆕Version 2.16 der #CoronaWarnApp ist da (48-h-Rollout)

App zeigt im Zertifikatsbereich den aktuellen Status-Nachweis an. Wer ein gültiges Impf- oder Genesenenzertifikat und ein Testzertifikat hinterlegt hat, sieht diese in der Zertifikatsübersicht in einer kombinierten Anzeige. pic.twitter.com/U6k5udRpwa

— Corona-Warn-App (@coronawarnapp) January 17, 2022