Corona-Warn-App: Version 2.8 bringt kleine Verbesserungen

Die Corona-Warn-App, die mittlerweile über 30 Millionen Downloads verzeichnet, hat heute ein Update mit kleinen Verbesserungen verpasst bekommen.

Die Corona-Warn-App Version 2.8 ist da und bringt einige kleinere Anpassungen mit. Zunächst einmal werden Namen in Zertifikaten (Impf-, Genesenen- und Testzertifikaten) zusätzlich zur länderspezifischen Schreibweise auch in standardisierter, lateinischer Schreibweise angezeigt. So können sie überall gelesen werden.

-->

Des Weiteren hat das Projektteam die EU-Zertifikatsprüfung angepasst. Hat ein Land keine Einreiseregeln zur Verfügung gestellt, die die Corona-Warn-App zur Überprüfung heranziehen kann, heißt es in der Zertifikatsprüfung nun „Zertifikat nicht prüfbar“.

Mit Version 2.8 wird für die User also klar erkennbar, dass die Gültigkeit nicht überprüft werden konnte, da das entsprechende Land keine Einreiseregeln hinterlegt hat.

Version 2.8 wird wieder schrittweise über 48 Stunden an alle User verteilt. Die iOS-Nutzer können sich die aktuelle App-Version ab sofort aus dem Store von Apple manuell herunterladen. Der Google Play Store bietet keine Möglichkeit, ein manuelles Update anzustoßen. Hier steht die neue Version der Corona-Warn-App über die nächsten 48 Stunden zur Verfügung.

Digitale Genesenenzertifikate ab heute in Apotheken erhältlich Von COVID-19 genesene Patientinnen und Patienten können ab heute ein digitales Genesenenzertifikat in vielen Apotheken bundesweit bekommen. Wer eine entsprechende Apotheke in der Nähe sucht, kann sie über das Verbraucherportal mein-apothekenmanager.de finden. Genesene müssen den Personalausweis (oder ein anderes gültiges…24. August 2021 JETZT LESEN →

-->