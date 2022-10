Cupra, Audi und mehr: VW bietet eigene Wallbox beim Kauf an

Die Volkswagen AG hat 2018 mit Elli ein neues Sub-Unternehmen gestartet, was sich um Energielösungen rund um die Elektroautos aller Marken kümmern soll. Und dazu gehören auch Wallboxen, die man bisher allerdings nur online verkauft hat.

Wallbox direkt beim Händler mitbestellen

Ab sofort wird man zwei der drei verfügbaren Wallboxen auch direkt bei Kauf bei den deutschen Händlern anbieten. Wer sich also ein Elektroauto bei Cupra, Audi, Skoda oder einen Hybriden bei Seat kauft, kann direkt eine Wallbox dazubuchen.

Zum Start wird es die Wallboxen „Connect“ und „Pro“ und geben und falls es die Händler wollen und es sich vor Ort anbietet, kann man hier auch noch direkt einen Installationsservice buchen. Eine Übersicht der Wallboxen gibt es auf der Seite von Elli.

Eigentlich geht es bei 569 Euro los, aber „Standard“ wird man nicht kaufen können, die Connect-Lösung liegt bei 769 Euro und die Pro-Lösung bei 1.095 Euro. Eine App-Anbindung ist ebenfalls vorhanden, die gibt es aber eben erst ab „Connect“.

Einigen wird die Wallbox womöglich bekannt vorkommen, am Anfang wurde sie als ID Charger mit dem VW ID.3 vermarktet. Ein Logo der jeweiligen Marke gibt es dann auch noch, so will die Volkswagen AG das Elektromobilität-Ökosystem stärken.

