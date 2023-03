Cupra steht im Fokus für die Zukunft von Seat

Ich habe mir heute die Pressekonferenz von Seat S.A. angeschaut und wollte wissen, wie die Strategie für die Zukunft lautet. Konkrete Ankündigungen gab es dabei nicht, aber mir ist eine Sache aufgefallen: Seat selbst spielt keine Rolle mehr.

Ja, man dominiert die Verkaufszahlen, da eben weiterhin viel mehr Verbrenner im Portfolio sind, aber immer, wenn es um die Zukunft ging, rückte Cupra in den Fokus.

Volkswagen AG: Große Pläne für Cupra

Man möchte bis 2030 eine Top 100-Marke werden (Cupra), man will viele neue Märkte erobern, man möchte 500.000 Einheiten pro Jahr verkaufen, man konnte um fast 100 Prozent letztes Jahr wachsen, 2024 kommt ein neues Elektroauto und 2025 kommt ein neues Elektroauto. Und Seat? Kommt ein Elektroauto von Seat?

Bisher deutet sich das nicht an und das, obwohl wir mittlerweile bei unter 25.000 Euro (ab 2025) bei den Elektroautos angekommen sind. Die Volkswagen AG blickt bald auf vier Elektro-Plattformen (MEB, MEB Entry, MEB+ und PPE) und die SSP-Plattform ist schon in der Entwicklung. Seat selbst spielt dabei gar keine Rolle.

Cupra darf die Plattform für die kompakten Elektroautos entwickeln und wird auch den VW ID.2 bauen, zwischen 2025 und 2030 sollen sogar 3 Millionen Einheiten in Spanien gebaut werden. Wie viele mit einem Seat-Logo? Bisher ist keines geplant.

Volkswagen AG: Die Zukunft ist Cupra

Es wird klar, dass Seat die Marke für die reinen Verbrenner bleibt, hier und da gibt es vielleicht mal eine Hybrid-Version, doch ganz neue und aufregende Modelle sind nur bei Cupra zu finden. Die Zukunft ist elektrisch, die Zukunft heißt also Cupra.

Als aus dem Seat El-Born als Pendant zum VW ID.3 der Cupra Born wurde, da war die Entscheidung für mich schon irgendwie klar, dass Cupra die Zukunft ist. Und es deutet sich derzeit nicht an, dass Seat mit in die elektrische Zukunft kommt.

Vielleicht täusche ich mich, aber Cupra hat die Jahrespressekonferenz und den Blick auf die Zukunft der Seat S.A. komplett dominiert. Es wurde immer wieder das elektrische Trio von Cupra gezeigt, auf das man sehr stolz ist. Ich bleibe daher dabei und behaupte, dass das Ende für Seat in der Volkswagen AG schon feststeht.

Nicht jetzt, auch nicht 2024 oder 2025 und sicher nicht vor 2030. Doch wenn man das Image der Marke nicht langsam für die elektrische Zukunft aufbaut, und in der Volkswagen AG gibt es mehr als genug Plattformen für Seat, glaube ich an keine große Zukunft. Ich glaube aber auch, dass das gar nicht so schlecht sein muss.

Die Volkswagen AG hat mehr als genug Marken im Portfolio.

