Cupra Tavascan kommt 2024: Das neue Elektroauto steht bald an

Mit dem Cupra Born entschied sich die Volkswagen AG gegen den Seat El-Born und brachte das Elektroauto nur mit Cupra-Logo auf den Markt. Doch danach war es eine Weile ruhig und Cupra fokussierte sich auf Hybride und auch Verbrenner.

Das wird sich jetzt nach und nach ändern und mit dem Cupra Tavascan steht das wichtigste Elektroauto der Marke an, denn sportliche SUVs sind im Trend, das sieht man auch beim Formentor, und der Tavascan ist die elektrische Version davon.

Cupra Tavascan läuft bereits vom Band

Aus China hört man, dass die ersten Einheiten vom Band rollen, denn der Cupra Tavascan wird nicht in Deutschland produziert, er wird exklusiv in China produziert und dann exportiert. Vorgestellt wurde der Cupra Tavascan im April letzten Jahres.

Ich gehe mal davon aus, dass Cupra sehr zeitnah eine passende Ankündigung plant und dann auch die Bestellbücher öffnet. Der Cupra Tavascan ist das Pendant zum aktualisierten VW ID.5, Audi Q4 e-tron Sportback oder Škoda Enyaq Coupé. Ich bin aber auf den Preis gespannt und wo sich Cupra mit seiner Vision einordnen wird.

Die Basisversion besitzt 210 kW (286 PS) und 549 km Reichweite und der Cupra Tavascan VZ kommt mit 250 kW (340 PS, zwei Motoren) und 517 km daher. Am Ende ist das ein VW ID.5 bzw. VW ID.5 GTX, nur mit anderer Optik und aus China.

Funfact an dieser Stelle: Als die Volkswagen AG damals die ganzen MEB-SUVs auf den Markt brachte, da existierte der Tavascan nur als Konzept. 2019 war man sich aber noch unsicher bei Cupra, was sich seit dem geändert hat. Ich vermute, dass er als Coupé-SUV jetzt aber eine sehr große Rolle in der Volkswagen AG spielen wird.

PS: Auf der deutschen Webseite von Cupra gibt es am Ende die beiden Versionen, die man zum Start anbieten wird, mit den technischen Details. Und an dieser Stelle auch der Hinweis, dass wir 2024 auch einen neuen Cupra Born bekommen werden.

