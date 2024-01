Elektroautos: BYD als neue Nummer 1 vor Tesla?

BYD hat im vierten Quartal 526.409 Elektroautos ausgeliefert und falls Tesla diese Woche nicht einen richtig hohen Rekord verkündet, dann hat die Marke aus China erstmals Tesla als etablierte Nummer 1 in einem Quartal bei Elektroautos abgelöst.

Das Tesla Model Y ist zwar das meistverkaufte Auto des Jahres 2023, aber BYD hat mittlerweile ein deutlich größeres Portfolio an Elektroautos und viele günstigere Modelle. Es gibt übrigens noch eine andere Marke, die genau das erreichen wollte.

Elektroautos: Volkswagen weit abgeschlagen

Volkswagen gab 2021 bekannt, dass man das bis 2025 schaffen möchte, aber ich gehe eher davon aus, dass BYD in diesem Jahr die Nase eindeutig vor Tesla haben wird und die Volkswagen AG bei Elektroautos keine Chance auf Platz 1 oder 2 hat.

Genau genommen muss VW schauen, dass man in den Top 3 bleibt, denn das wird langsam auch eng. Es wird ein spannendes Jahr für Elektroautos, die alte Nummer 1 könnte aber in diesem Jahr erstmals von Build Your Dreams abgelöst werden. Das vierte Quartal 2023 war vermutlich nur der Anfang einer neuen Nummer 1 der Welt.

Technik-Trends für 2024: Darauf bin ich gespannt Ein neues Jahr steht an und in nur wenigen Tagen startet die Consumer Electronics Show 2024, auf der wir die ersten Highlights des Jahres sehen. Dann folgen direkt die neuen […]1. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->