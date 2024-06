Cupra Tavascan startet im Konfigurator: Preis für das neue Elektroauto

Der Cupra Tavascan soll in die Fußstapfen des sehr erfolgreichen Cupra Formentor treten, denn das zweite Elektroauto der Marke kommt noch 2024. Ab sofort ist bei Cupra der Konfigurator geöffnet und ich schaue mir dort ja gerne die Details an.

Wir wussten schon, dass der Cupra Tavascan bei 56.210 Euro in Deutschland an den Start gehen wird, jetzt kennen wir auch den Preis der VZ-Version, die hier bei 60.780 Euro startet. Mit ein paar Extras, die Wärmepumpe ist nämlich nicht im Preis enthalten, knackt man also wie erwartet die 65.000 Euro mit dieser Top-Version.

Damit startet Cupra also wie erwartet über dem VW ID.5 und die Volkswagen AG wird auf eine höhere Gewinnmarge hoffen, denn das Elektroauto wird sogar nicht einmal in Deutschland produziert (Import aus China). Cupra liegt damit eher auf dem Level von Audi mit dem Q4 e-tron, was dann doch wirklich eine Ansage ist.

Bisher geht der Plan der Volkswagen AG (Seat-Technik mit neuem Logo und einer aggressiveren Optik für mehr Geld und somit höheren Gewinnmarge) auf und ich vermute, dass das auch hier funktioniert, denn SUVs dieser Art sind derzeit beliebt.

Ein elektrischer Cupra Formentor wird übrigens bereits geplant, kommt allerdings erst Ende des Jahrzehnts. Und zum Konfigurator des Tavascan geht es hier entlang.

VW ID.2 kommt: Neue Elektroauto von Volkswagen wird „noch besser“ Die ID-Reihe wurde bisher nicht von jedem VW-Fans positiv aufgenommen, daher hat man nach Herbert Diess einiges geändert. Und das Konzept für den VW ID.2 zeigt, wie sich der neue […]10. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->