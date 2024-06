VW ID.2 kommt: Neue Elektroauto von Volkswagen wird „noch besser“

Die ID-Reihe wurde bisher nicht von jedem VW-Fans positiv aufgenommen, daher hat man nach Herbert Diess einiges geändert. Und das Konzept für den VW ID.2 zeigt, wie sich der neue VW-Chef und der neue VW-Designchef das so vorstellen.

Das Feedback für das Konzept zum VW ID.2 war sehr positiv, es gab dem ganzen Team sehr viel Rückenwind, so Andreas Mindt im Gespräch mit Autocar. Doch die Serienversion „wird noch besser“. Diese soll Ende des Jahres präsentiert werden.

Volkswagen möchte den VW ID.2 ab Anfang 2025 verkaufen und eine SUV-Version, die vermutlich als VW ID.2X bekannt sein wird, folgt ebenfalls nächstes Jahr. Der VW ID.2 GTX, den wir auch schon als Konzept kennen, steht aber erst 2026 an.

Für den VW ID.2 nutzt man eine Weiterentwicklung der aktuellen MEB-Plattform, die man vom VW ID.3 kennt, nur mit Fokus auf kleinere und günstigere Modelle. Die Plattform wird in Spanien bei Seat entwickelt, die den VW ID.2 dann auch bauen.

Es gab Anfang des Jahres eine Meldung, dass der VW ID.2 wohl erst 2026 kommt, aber Anfang 2025 ist eine klare Ansage von VW. Wobei ich vermute, dass die groß angekündigte Version für unter 25.000 Euro noch nicht nächstes Jahr ansteht.

Ich bin auf die finalen Details zum VW ID.2 gespannt, mal schauen, wie viel man am Ende wirklich für eine passable Ausstattung hinlegen muss. Und wie das Design am Ende in echt wirkt, denn mir sagt das Konzept auch deutlich mehr als beim ID.3 zu.

Volkswagen muss jedenfalls Druck machen, denn die Konkurrenz bei Stellantis hat diese Kategorie langsam für sich erobert, da man in der Volkswagen AG die neue Plattform abwartet und keine Verbrenner umbaut. Das kann aber ein Vorteil sein.

Tesla plant kein neues Model Y für 2024 und senkt die Preise Tesla blickt mittlerweile auf eine sinkende Nachfrage und da warten vielleicht einige auf die Neuauflage des Bestsellers, denn schon letztes Jahr war von einem neuen Tesla Model Y für 2024 […]10. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->