Cyberpunk 2077: Kostenlose DLCs für 2021 geplant

Die Entwickler von Cyberpunk 2077 haben viel zu tun in den kommenden Wochen und Monaten, denn es gilt das Spiel zu fixen und eine halbwegs passable Version für ältere Konsolen auf die Beine zu stellen. Doch nicht nur das ist geplant, es soll 2021 auch eine Next-Gen-Version kommen (die aber noch kein Datum besitzt).

Dazu kommt ein Multiplayer-Modus, der aber auch erst 2022 kommen könnte und man hat mehrere kostenlose DLCs geplant. Laut der offiziellen Webseite soll es ab Anfang 2021 losgehen, wobei ich da ehrlich gesagt noch etwas skeptisch wäre. Es gibt derzeit wichtigere Ziele, aber es sind mehrere (kostenlose) DLCs geplant.

The Witcher 3 wurde mit vielen DLCs versorgt, daher sind die Erwartungen an Cyberpunk 2077 natürlich hoch und Fans hoffen sicher, dass da noch einiges an Inhalten in diesem Jahr geboten wird. Mehr Infos soll es „demnächst“ geben und wir werden euch hier dann natürlich alle Details zu den DLCs liefern.

