Cyberpunk 2077: Nachfolger und eine kostenlose Testphase am Wochenende

Die Arbeiten an Cyberpunk 2077 sind abgeschlossen und das Team arbeitet jetzt an einem offiziellen Nachfolger. Details haben wir noch keine, aber CD Project Red sucht derzeit auch noch nach fähigen Mitarbeitern, die hier mit anpacken können.

Eine Stellenausschreibung für einen neuen Cinematic-Designer verrät, dass man bei Projekt Orion (so der interne Titel für den Nachfolger von Cyberpunk 2077) an „hochgradig interaktiver Filmsequenzen“ arbeitet und im Spiel „eine einzigartige Verschmelzung von Film und Spiel“ möchte. Die Story bleibt also sicher die Stärke.

Cyberpunk 2077 kostenlos spielen

Wer bisher noch nicht zugeschlagen hat, und ich kann das jedem, der diese Art von Spiel mag, wärmstens empfehlen, für den gibt es am Wochenende einen guten Deal.

Über das lange Osterwochenende kann man Cyberpunk 2077 kostenlos auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielen. Es geht am Donnerstag um 16 Uhr los und endet am Montag um 9 Uhr, den Ostermontag kann man leider nicht mitnehmen.

Wie, kann man Cyberpunk 2077 jetzt einfach an einem Wochenende durchspielen? Nein, natürlich nicht, nach 5 Stunden ist Schluss. Und das reicht nicht, um die Story zu beenden. Falls ihr euch danach zum Kauf des Spiels entscheidet, dann könnt ihr euren Speicherstand aber mitnehmen. Eine PC-Demo gibt es hier allerdings nicht.

Noch ein Hinweis: Die PS5-Version kostet 15 Cent, wenn man kein PlayStation Plus besitzt, was aber an Sony und nicht an den Entwicklern liegt, die wollen das so.

Und noch ein Hinweis: Ihr könnt nur Cyberpunk 2077 spielen, Phantom Liberty (das große DLC) steht nicht bereit. Mir hat das DLC mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch eine Ecke besser gefallen. Ich verstehe aber, warum das nicht dabei ist.

Video: Die Sony PlayStation 5 Pro

