PlayStation 5 Pro: Das plant Sony für Ende 2024

Die Gerüchteküche nimmt so langsam richtig an Fahrt auf und wir haben die ersten Details zu PlayStation 5 Pro, die schon vor dem Launch der PlayStation 5 im Jahr 2019 die Runde machte. Doch so richtig konkret wurde es dann erst Anfang 2023.

Bei Gerüchten gibt es nämlich gute und schlechte Quellen und Tom Henderson hat mittlerweile bewiesen, dass er zu den sehr guten Quellen gehört. Die PlayStation 5 Slim, Kopfhörer, PlayStation Portal und mehr, er hat so ziemlich alles vorhergesagt.

Bisher konnte er aber nicht ausführlich über die Hardware sprechen, da nicht viele Entwickler eingeweiht waren und dies seine Quellen verraten hätte. Dies änderte sich vor ein paar Wochen und seit dem brodelt es so richtig mit den ersten Details.

PlayStation 5 Pro: Details im Video

PlayStation 5 Pro: Das sind die Highlights

Ich habe mir mal die Gerüchte der letzten Tage und Wochen angeschaut und sie ein bisschen eingeordnet. Bedenkt, dass das noch Gerüchte sind, es gibt aber doch sehr viele und auch gute Quellen und falls es stimmt, dann sind das die Details:

Die PlayStation 5 Pro bekommt mehr, schnelleren und effizienteren Systemspeicher, es ist mit einem Anstieg von bis zu 30 Prozent zu rechnen. Auch der Arbeitsspeicher ist schneller und es gibt mit 13,7 GB etwas mehr davon.

Es ist die identische CPU wie bei der normalen PS5 verbaut, aber es gibt einen „High CPU Frequency Mode“ für bis zu 10 Prozent mehr Leistung.

Die neue GPU rendert bis zu 45 Prozent schneller, bei Raytraycing ist sie bis zu 4 Mal schneller und es gibt eine Leistung von 33,5 Teraflops.

Sony hat die Audio-Engine optimiert und 35 Prozent schneller gemacht, was für ein besseres Erlebnis beim Sound sorgen dürfte, da Dinge schneller verarbeitet werden.

Wir bekommen eine Upscaling-Technologie namens „PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling“ (PSSR), die 4K mit 60 fps und 8K mit 30 fps ermöglichen soll. Mit einer PS6 könnten dann 4K mit 120 fps und 8K mit 60 fps möglich sein, denn PSSR bleibt und ist ein wichtiger Standard für die Zukunft.

Es gibt auch einen eigenen KI-Beschleuniger und „PlayStation Machine Learning“ (PSML), die beide wichtig für PSSR sind.

Die PlayStation 5 Pro kommt mit einem Laufwerk auf den Markt, welches man (wie bei der Slim-Version) entfernen und hinzufügen kann. Es ist unklar, ob man zwei Versionen anbietet, davon ist aber auszugehen.

Wir bekommen wieder 1 TB Speicher, den man erweitern kann.

Momentan läuft das SKD mit Version 9 der PlayStation-Software, im Herbst sehen wir dann aber Version 10 und damit soll die PlayStation 5 Pro ausgeliefert werden.

PlayStation 5 Pro: Preis, Ablauf und Datum

Das neue Design ist bisher noch nicht bekannt, im Netz findet man derzeit nur viele KI-Bilder, wie übrigens auch bei uns auf dem Beitragsbild. Das liegt daran, dass die Dev Kits wie eine normale PlayStation 5 aussehen, das Design bleibt noch geheim.

Bei der PlayStation 4 Pro gab es die Bestätigung im Juni, die Ankündigung folgte im September und Marktstart war im November. Oktober oder November stehen auch bei der PlayStation 5 Pro im Raum, der Ablauf könnte hier also fast identisch sein.

Angeblich untersucht Sony den großen Leak von dieser Woche, vielleicht zieht man die Ankündigung auch vor, wenn die Details sowieso da sind. Nur das Design wird man sicher so spät wie möglich zeigen und den Preis sicher noch nicht nennen.

Gerüchte zum Preis gibt es bisher noch keine. Die PlayStation 4 Pro kam zum Preis der PlayStation 4 auf den Markt, die durch eine 100 Euro günstigere Slim-Version ersetzt wurde. Das zeigt auch, dass Sony hier also dem fast gleichen Muster folgt.

Allerdings ist die aktuelle Slim-Version der PS5 sogar 50 Euro teurer, als die PS5 zum Marktstart kostete. Die UVP der PS5 liegt bei 549,99 Euro. Ich würde mal von 599,99 Euro für die PlayStation 5 Pro ausgehen, vielleicht auch ohne ein Laufwerk.

Schwer zu sagen, aber ich vermute, dass Sony dank GTA 6 im kommenden Jahr mit einem massiven Push nach der PlayStation 5 Pro zum Start rechnet und da startet man lieber etwas höher, ab 2026 kann man dann mit guten Angeboten arbeiten.

PlayStation 5 Pro: Fazit zu den Gerüchten

Ich habe es schon häufiger geschrieben, aber nicht jeder kennt die alten Beiträge. Es ist schade, dass man bei PS5-Spielen, welche die Hardware halbwegs nutzen, zwischen zwei Modi wählen muss: Leistung und Qualität. Man bekommt also oft 4K mit 30 fps oder man verzichtet auf die hohe Auflösung und bekommt die 60 fps.

Da waren in den letzten Monaten einige Spiele dabei, bei denen ich gerne beides gehabt hätte. Sollte eine PlayStation 5 Pro das ermöglichen und dank PSSR eine noch bessere Qualität mitbringen, dann wäre das für mich klar ein Upgrade wert.

Die Frage ist natürlich, ob die Entwickler das nutzen, denn wir haben schon bei der PlayStation 5 und Xbox Series X gesehen, dass viele Entwickler noch die Qualität der alten Konsolengeneration bieten. Und Microsoft plant wohl keine bessere Xbox.

Sony muss also die eigenen Spiele so optimieren, dass die Nutzer lieber zur Pro-Version greifen, damit sich diese gut verkauft und Entwickler das implementieren.

Ich vermute aber, dass sehr viele Entwickler einfach nur die PS5 unterstützen, die sich sehr gut verkauft und eine breite Basis hat. Auf dem Papier klingt so eine Pro-Version also spannend, vor allem dank Upscaling noch mehr als bei der PS4, aber die Realität wird zeigen, ob sich der Aufpreis für so eine Konsole wirklich lohnt.

