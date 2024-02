Cyberpunk 2077: Nachfolger befindet sich in der „Spaßphase“

Die Entwicklungen an Cyberpunkt 2077 sind abgeschlossen und die Entwickler haben aus dem schlechten Start gelernt und mit dem ersten und einzigen DLC und einem Update auf Version 2.0 etwas geschafft, was nicht viele Studios schaffen.

Cyberpunk 2077 ist mittlerweile extrem gut und beliebt und hat viele Fans. Die sind gespannt, wohin die Reise geht, denn man arbeitet offiziell an einem Nachfolger, den man Projekt „Orion“ nennt. Doch wie ist der Entwicklungsstand im Moment?

Gabe Amatangelo von CD Project Red hat im Gespräch mit IGN verraten, dass man sich in der „spaßigen Phase“ befindet. Es gibt viele Ideen, Konzepte, Geschichten und man wirft Dinge einfach an die Wand und schaut, ob das funktionieren könnte.

Details zum Nachfolger nennen die Entwickler derzeit natürlich noch nicht, dafür ist es viel zu früh, es wird einige Jahre dauern, bis wir davon hören und dann sicher eine Weile dauern, bis der Release ansteht. Ich vermute, dass der Nachfolger ein Next-Gen-Titel wird und in etwa mit einer PlayStation 6 von Sony kommen wird.

Mal schauen, ob es dann auch wieder ein Cross-Gen-Spiel wird, was für die alte Konsolengeneration erscheint, das war bei Cyberpunk 2077 ein Fehler. Was man an dieser Stelle auch wissen sollte: CD Project Red setzt mittlerweile auf die Unreal Engine und nicht mehr auf eine eigene Engine, vielleicht geht es damit schneller.

In der perfekten Welt geht es bei der Entwicklung eines Spiels nur darum, Ideen und Konzepte zu entwickeln und Dinge in die Konzeptzeichnungen einzubauen. Sobald Sie sich mit Ihren Ideen oder vielleicht dem Grundriss Ihrer Geschichte im Klaren sind, geht es weiter mit der nächsten Phase, und dann geht es mit Prototypen los. Wir befinden uns in diesem Stadium, aber es ist irgendwie verschwommen, es geht darum, einige Dinge zu prototypisieren, einige Dinge zu konzipieren und an der Geschichte zu arbeiten. Also, ja, wir haben einige Prototypen in Angriff genommen. Wir haben etwas zu erkunden, eine Pipeline einzurichten, einige Story-Ideen werden an die Wand geworfen, hin und her, Konzeptzeichnungen, diese Art von Phase, die Spaßphase.