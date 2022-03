CyberSale: Dreame D9 Saugroboter mit Wischfunktion und Lasersteuerung für 199 Euro

Der Onlinehändler Cyberport verkauft heute den Dreame D9 Saugroboter für 199 Euro inklusive Versandkosten. Das ist mit Abstand der aktuelle Bestpreis.

Der Dreame D9 ist ein Staubsaugerroboter mit Wischfunktion und Lasersteuerung „LiDAR“. Er erinnert von der Technik her etwas an den Roborock S50/55. Natürlich gibt es eine Steuerung per App, selektive Raumreinigung und auch eine Zonenreinigung. Die Saugleistung liegt laut Dreame bei 3.000 Pa und es ist ein bürstenloser Elektromotor verbaut.

-->

Das Staubbehälter-Volumen beträgt 0,6 Liter und für die Wischfunktion gibt es einen separaten Wassertank. Auch in eine HEPA-Filter und Alexa-Unterstützung an Bord. Im Lieferumfang befinden sich die Ladestation, Wassertank und der entsprechende Wischmop. Für den Preis erhält man bei dem CyberSale ein gutes Gesamtpaket.

Zum CyberSale

