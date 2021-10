Dank Hybridfahrzeugen: Bester Marktanteil für Toyota seit mehr als zehn Jahren

Toyota hat seinen Marktanteil auf dem deutschen Pkw-Markt auf einen neuen Bestwert gesteigert: Mit 3,8 Prozent erreichte der japanische Automobilhersteller im September den höchsten Monatswert seit mehr als zehn Jahren.

Das Ergebnis entspricht 7.394 Neuzulassungen – ein Plus von 0,9 Prozentpunkten gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Das gleiche Bild zeigt sich im gesamten dritten Quartal: Auch hier bedeuten 3,3 Prozent Marktanteil den besten Wert seit über zehn Jahren. Insgesamt verzeichnete Toyota von Juli bis September 21.161 PKW Neuzulassungen in Deutschland.

-->

Auf Rekordhöhen ist dabei auch der Anteil von Hybridfahrzeugen am Gesamtabsatz der Marke gestiegen. Dieser betrug im September 71 Prozent – was sich auch im Ranking der beliebtesten Toyota-Modelle in Deutschland widerspiegelt. Dort liegen die Hybrid-Varianten von Corolla, C-HR, Yaris und RAV4 sowie der RAV4 mit Plug-in-Hybridantrieb auf den ersten Plätzen.

Anzeige: Aussuchen – Bestellen – Losfahren: Das Auto-Abo von FINN bietet kurze Laufzeiten sowie eine kostenlose Haustürlieferung.

Tesla bleibt auf Erfolgskurs Die Pandemie und der Wandel sind keine leichte Zeit für viele Autohersteller und der aktuelle Chipmangel sorgt derzeit sogar dafür, dass einige Standorte für ein paar Wochen die Produktion eingestellt haben - Tesla interessiert das alles nicht. Tesla feiert erneut…4. Oktober 2021 JETZT LESEN →

-->