DARK: Netflix zeigt finalen Trailer zur letzten Staffel

Netflix wird ab dem 27. Juni die dritte und finale Staffel von DARK zeigen und nach der kurzen Ankündigung, gibt es nun einen ausführlichen Trailer zur Serie.

Direkt der Hinweis: Da ist einiges im Trailer zu sehen und obwohl ich mit sehr vielen Überraschungen rechne, so würde ich mal eine „mild spoiler“-Warnung an dieser Stelle aussprechen. Wer wirklich gar nichts wissen will, meidet den Trailer.

Ich habe diese Woche mit dem Rewatch der ersten beiden Staffeln begonnen und bin extrem gespannt auf die dritte Staffel. DARK ist für mich eine der besten Serien auf Netflix und es freut mich, dass eine deutsche Netflix-Serie weltweit so beliebt ist.

Nachdem Jonas sich in einer Parallelwelt wiederfindet, muss er erkennen, dass nicht nur Adam sein Spiel mit Zeit, Raum und der Apokalypse treibt. Jonas beginnt zu verstehen, dass in dieser ewig währenden und unzerstörbar scheinenden Verknotung von Ursache und Wirkung auch weitere Figuren nur ihre eigenen Interessen verfolgen.

