Das Elektroauto von Xiaomi startet diesen Monat

Xiaomi hat zu einem Event am 28. März geladen und möchte uns diesen Monat die finalen Details zum ersten Elektroauto der Marke, dem Xiaomi SU7, liefern. Es geht dann angeblich auch direkt los, noch im zweiten Quartal starten die Auslieferungen.

Wir werden uns das Event in China natürlich genau anschauen und sicher auch über das Elektroauto der Marke berichten, rechnen an diesem Tag aber noch nicht mit Details für Europa und somit Deutschland, das dürfte deutlich später passieren.

Xiaomi hat bisher auch noch nicht final bestätigt, dass man global starten möchte, vielleicht passiert das im März, aber man wirbt mittlerweile bei uns mit dem SU7. Es ist also davon auszugehen, dass ein globaler Marktstart angepeilt ist. Immerhin will Xiaomi in die Top 5 der globalen Autohersteller und das funktioniert nur mit Europa.

