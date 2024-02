Xiaomi wirbt erstmals mit Elektroauto in Deutschland

Xiaomi teaserte letztes Jahr diverse Dinge für das erste Elektroauto an, den SU7. Mittlerweile ist alles bekannt, diese Woche sprach man sogar erstmals über einen möglichen Preis, aber heute gab es eine doch recht interessante Entwicklung.

Wir haben die erste Pressemitteilung von Xiaomi erhalten, die aus Deutschland stammt. Wieso ausgerechnet jetzt, bisher schwieg Xiaomi Deutschland dazu? Ich weiß es nicht, aber man startet auch hier mit ein paar Teasern zur neuen Technik.

Steht womöglich bald die Ankündigung für den globalen Markt an? Ich könnte es mir gut vorstellen, denn Xiaomi hat schon verraten, dass man das Elektroauto auf dem MWC in Barcelona in ein paar Tagen dabei hat und in Europa zeigen möchte.

In spätestens zwei Jahrzehnten möchte Xiaomi zu den „fünf weltweit größten Automobilherstellern zählen“, das ist die offizielle Aussage des Chefs. Ein globaler Marktstart ist also unausweichlich. Mal schauen, ob wir am 25. Februar mehr erfahren.

Pressemitteilung von Xiaomi

Weltweit leistungsstärkster in Serie produzierter Elektromotor Der selbst entwickelte E-Motor HyperEngine V8s setzt mit einer maximalen Drehzahl von 27.200 U/min, einer Leistung von 425 kW und einem maximalen Drehmoment von 635 Nm einen Weltrekord für E-Motoren. Das Spitzen-Modell beschleunigt aus dem Stand in 2,78 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 265 km/h. Innovative Technologien wie die bidirektionale Vollölkühlung und ein S-förmiges Ölkreislaufdesign tragen dazu bei, die Kühlleistung zu erhöhen und steigern die Effizienz. Die Varianten HyperEngine V6 und V6s kommen mit 299 PS oder 374 PS. Fortschrittliche Akkutechnologie mit höchster Reichweite Der Elektromotor des Xiaomi SU7 wird durch die ebenfalls selbst entwickelte Akkutechnologie auf Basis von Cell-to-Body (CTB) mit Energie versorgt. Innovative Inverted Cell Technology und eine elastische Zwischenschicht sorgen dabei für eine reduzierte Verkabelung und einen maximierten Effizienzwert von 77,8 Prozent. Die Gesamtleistung verbessert sich um 24,4 Prozent, während die maximale Kapazität des Akkus bei 150 kWh liegt und sich seine Höhe um 17 mm verringert hat. Seine theoretische Reichweite liegt bei über 1200 Kilometern und setzt damit neue Maßstäbe in der Elektromobilität. Das selbst entwickelte Batteriemanagementsystem sorgt dabei für höchste funktionale Sicherheit. Xiaomi Hyper Die-Casting für maximale Effizienz Von den Materialteilen und Ausrüstungsclustern bis zu den fertigen Gussteilen hat Xiaomi nahezu alle Aspekte der industriellen Kette des Großdruckgusses selbst erforscht und entwickelt. Der Xiaomi Hyper Die-Casting T9100 Cluster verringert die Produktionszeit um 45 Prozent und erlaubt eine effiziente Montage und Inspektion. Das Gesamtgewicht des Fahrzeugs konnte um 17 Prozent reduziert werden. Das hochfeste, hochelastische, wärmebehandelte Druckgussmaterial Xiaomi Titans Metal gewährleistet als Eigenentwicklung eine perfekte Kombination aus Festigkeit, Elastizität und Stabilität. Autonom unterwegs mit Xiaomi Pilot Autonomous Driving Zwei NVIDIA Orin-Hochleistungschips mit einer kombinierten Rechenleistung von 508 TOPS unterstützen im Xiaomi SU7 die smarten Features für autonomes Fahren. Für die exakte Wahrnehmung sorgen dabei auf der Hardware-Seite ein LiDAR, elf hochauflösende Kameras, drei Millimeterwellenradare und zwölf Ultraschallradare im Spitzenmodell Xiaomi SU7 Max. Mit der Adaptiven BEV Technology kommen je nach Fahrsituation unterschiedliche Wahrnehmungsalgorithmen zum Einsatz. Das Road-Mapping Foundation Model revolutioniert die traditionellen Methoden der Wahrnehmung von Straßenverhältnissen und sorgt in Echtzeit und auf Basis erlernter komplexer Verkehrsszenarien und Fahrgewohnheiten für reibungslose Navigation. Für die präzise Erkennung von Hindernissen jeglicher Art kommt das Xiaomi Super-Res Occupancy Network zum Einsatz. Mögliche störende Einflüsse von Regen und Schnee auf die Erkennung werden dabei auf Wunsch eliminiert. Das weltweit erste End-to-End Sensing and Decision-Making AI Model unterstützt beim automatischen Einparken auch in schwierigen Szenarien. Kluge Bordarchitektur: Xiaomi Smart Cabin Bereits 1,49 Sekunden nach Entriegelung der Autotür startet das Betriebssystem des Xiaomi SU7 und macht die Bordelektronik verfügbar. Die Smart Cabin des Xiaomi SU7 ist vollständig auf die Bedürfnisse des Nutzers ausgerichtet und bietet interaktiven Zugriff auf ein 16,1 Zoll großes Touch-Hauptdisplay mit 3K Auflösung, ein 56 Zoll Head-up-Display am unteren Rand der Frontscheibe und ein schwenkbares 7,1 Zoll Display mit Fahrerinformationen direkt hinter dem Lenkrad. Zwei Halterungen für Tablets an den Kopfstützen der Vordersitze ergänzen die Ausstattung. Der Snapdragon 8295 In-Car-Chip mit einer KI-Rechenleistung von bis zu 30 TOPS ermöglicht ein interaktives Erlebnis durch die Verknüpfung von fünf verschiedenen Bildschirmen sowie die nahtlose Integration zahlloser Xiaomi Smartphones- und über 1000 Xiaomi Smart Home Anwendungen. Für die flüssige Interaktion sorgt das neue, geräteübergreifende Betriebssystem HyperOS von Xiaomi.

