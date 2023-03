Das Ende von Smart als Kompaktwagen

Der aktuelle Smart #1 kommt auf eine Länge von 4,27 Meter, doch das ist nur die neue Basis für die elektrische Zukunft der Marke. Am 18. April wird Smart offiziell den Smart #3 präsentieren und passend dazu gibt es die ersten Design-Skizzen.

Diese passen zum Leak von Ende 2022, als der Smart #3 schon in China entdeckt wurde, wo er gebaut wird. Der Smart #3 wird mit 4,4 Meter eine ganz neue Stufe für die Marke einläuten, damit bewegen wir uns sogar fast auf einen VW Tiguan zu.

Mit einer Höhe von 1,6 Meter spielt der Smart #3 ebenfalls bei den mittelgroßen SUVs mit und der Radstand sieht auf den Skizzen auch nicht gerade kurz aus (es ist ja auch ein Elektroauto), das mit der Wendigkeit ist also sicher auch Geschichte.

Doch der Smart #3 setzt eben dort an, wo der Smart #1 endete und soll das neue Branding der Marke fortführen. Die Zeiten, in denen es speziell für Smart eine kleine Lücke in Parkhäusern gab, sind vorbei, so das Mercedes-Benz Global Design Team.

Geely bietet die Basis und Mercedes passt das an, auch beim Preis sollte man kein Schnäppchen erwarten, immerhin startet schon der Smart #1 bei über 40.000 Euro. Weitere Details für den deutschen Markt dürfte es dann sicher im April geben.

Ich persönlich finde das jetzt gar nicht so schlimm, denn alles unter 4,5 Meter ist für mich absolut in Ordnung und geht noch als relativ kompakt durch. Doch für Smart sind das eben neue Dimensionen und die alte Zielgruppe dürfte damit wegfallen.

