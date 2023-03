Zukunft von Seat: Volkswagen plant Transformation der Marke

Schaut man sich die letzten Jahre von Seat und Cupra an, dann wird schnell klar, dass die Zukunft von Seat auf der Kippe steht. Mittlerweile hat jede VW-Marke ein Elektroauto (bei den Luxus-Marken wurde der Schritt immerhin angekündigt), nur Seat nicht. Dabei entwickelt Seat sogar die Plattform für kompakte Elektroautos.

Schaut man sich die Pressekonferenzen der VW-Marke an, dann steht Cupra aber im Fokus. Es werden sogar größere Elektro-SUVs für den US-Eintritt entwickelt. Da stellt sich so langsam aber sicher wirklich die Frage: Was passiert jetzt mit Seat?

Eine ganz neue Zukunft für Seat

Ende 2022 betonte die Volkswagen AG noch, dass die Zukunft ungewiss sei, aber laut Automotive News Europa hat Wayne Griffiths im Gespräch verraten, dass eine Transformation für Seat ansteht, es soll eine Marke für Mikromobilität und Sharing werden. Mikromobilität? Genau, Marken wie Seat Mó rücken mehr in den Fokus.

Neue Verbrenner werden mit den immer strengeren Regeln in Europa schwieriger, vor allem in der Größe und Preisklasse von Seat. Und Volkswagen selbst will ab 2033 sowieso keine Verbrenner mehr anbieten, andere VW-Marken noch früher.

Ohne ein Elektroauto hat Seat also keine Zukunft und ich vermute, dass man das mit Cupra jetzt einfach mal probiert und wenn es klappt, dann lässt man Seat nach und nach als Automarke auslaufen. Seat selbst hat eine Zukunft in der Mobilität von morgen, aber vielleicht nicht mehr so, wie sich das die Kunden von Seat wünschen.

Mercedes-Benz will das Tesla Model 3 ab 2025 angreifen Mercedes-Benz setzt bei der Strategie für Elektroautos zwar auf Limousinen und hat für die erste Elektro-Plattform sogar direkt zwei Modelle entwickelt, aber das sind lange Elektroautos mit großen Akkus, um […]27. März 2023 JETZT LESEN →

-->