Das ganz neue Apple CarPlay ist komplett kabellos

Apple kündigte vor zwei Jahren ein ganz neues CarPlay an, welches auch diverse Elemente im Auto übernehmen kann, wie die Klimaanlage oder Tachoanzeige. Doch die neue CarPlay-Version hat nie an Fahrt (Wortspiel beabsichtigt) aufgenommen.

Es gab einen großen Slide mit vielen Autoherstellern und danach wurde es ruhig. Ende 2023 meldete sich Apple dann kurz vor Weihnachten und gab an, dass es in diesem Jahr (2024) losgeht, aber nur mit Aston Martin. Porsche ist auch dabei, da müssen die Kunden aber etwas warten, denn vor 2025 passiert hier noch nichts.

Im Rahmen der WWDC 2024 und der Ankündigung von iOS 18 schenkte Apple dem Thema dann etwas mehr Aufmerksamkeit, da es ja bald losgeht. Allerdings spricht Apple nur die Entwickler an, bei der normalen Keynote spielte CarPlay keine Rolle.

Doch so langsam kommen auch immer mehr Details ans Licht, denn wie The Verge berichtet, wird das neue Apple CarPlay nur kabellos funktionieren. Aktuell kann man CarPlay auch via Kabel im Auto nutzen, das wird damit jedoch nicht funktionieren.

Es benötigt also eine stabile Verbindung zwischen iPhone und Auto und damit der Fahrer nicht irgendwann ohne Inhalte auf den Displays fährt, werden ein paar der Elemente des neuen Apple CarPlay direkt auf dem Auto gespeichert. Dinge wie der Tacho, die Klimaanlage und Co. sind beim neuen CarPlay auch offline verfügbar.

Dinge wie Karten, eure Musik oder Nachrichten von iMessage sind dann aber über das iPhone erreichbar, hier benötigt es eine kabellose Verbindung zwischen Auto und Smartphone, wie man es bisher auch kennt. Das finde ich nicht ganz optimal.

Ich nutze viel Apple CarPlay und gerne auch kabellos, wenn es angeboten wird. Bei längeren Fahrten saugt das aber Akku und lädt man das iPhone dann kabellos im Auto und nutzt Wireless CarPlay, dann kann ein iPhone auch gerne mal überhitzen.

Wenig Interesse am neuen Apple CarPlay

Doch aktuell spielt das alles sowieso keine große Rolle, denn in diesem Jahr geht es eben nur mit Aston Martin los, was sich nicht viele leisten können und dann folgt Porsche, was in der Gehaltsklasse auch nicht weit von Aston Martin entfernt ist.

Andere Marken? Vielleicht. Irgendwann. Doch diese schweigen bisher und vielleicht kommen 2025 mehr Autos mit dem ganz neuen Apple CarPlay (es benötigt neue Hardware, in aktuellen Autos ist das nicht möglich), vielleicht aber auch doch nicht.

Apple hat jedenfalls erkannt, dass Google mit Android Automotive gerade den Markt erobert und in immer mehr Autos wandert. Das ganz neue CarPlay ist die Antwort darauf, aber in dieser Form wird man keine Chance gegen Google haben.

Funfact: 10 der oben aufgezeigten Automobilhersteller nutzen mittlerweile Android im Auto, viele davon nativ mit Google-Diensten. Audi, Mercedes oder Volvo werden also vielleicht irgendwann folgen, aber das Interesse an Apple dürfte gering sein.

