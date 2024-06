Apple iOS 17.6 kommt bald und dürfte eine große Änderung mitbringen

Apple hat diese Woche wieder einen Schwung an Beta-Updates verteilt und vor iOS 18 werden wir noch iOS 17.6 (und vielleicht auch iOS 17.7) sehen. Die erste Beta ist jetzt für Entwickler verfügbar, die Details zum Update hat Apple aber nicht genannt.

Apple iOS 17.6: Offene NFC-Schnittstelle in der EU

Doch es steht eine weitere Änderung in der EU an, die mit iOS 17.6 kommen dürfte, da sie langsam umgesetzt werden muss. Apple hat sich bereits für andere Stores und Co. geöffnet, doch es fehlt noch eine offene NFC-Schnittstelle in den iPhones.

Das bedeutet, dass wir Alternativen für Apple Pay sehen werden, die dann auch NFC im iPhone zum mobilen Bezahlen nutzen können. Wir haben bereits im April darüber berichtet, ich hätte daher auch viel früher mit Apple iOS 17.6 gerechnet.

Es sieht jedenfalls so aus, als ob iOS 17.6 selbst keine großen Änderungen unter der Haube mitbringt, die ersten Medien haben jedenfalls keine entdeckt. Warten wir mal den Changelog von Apple ab, die erste Beta kam bisher ohne eine Anmerkung.

Apple Watch Series 10: Neues Design und größere Displays erwartet Wir haben schon häufiger gehört, dass Apple ein neues Design zum 10. Jubiläum der Apple Watch plant und auch Ming-Chi Kuo schließt sich diesen Gerüchten an. Doch die Quelle behauptet […]17. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->