Das iPhone wird wohl bald Kreditkarten lesen können

Für viele ist es normal geworden, mit Apple Pay in Geschäften zu bezahlen. Dabei fungiert das iPhone (oder die Apple Watch) als digitale Karte, die man an ein Gerät hält und via NFC werden Daten ausgetauscht und man kann die Ware bezahlen.

Das iPhone tritt dabei bisher aber nur als Sender auf, laut Bloomberg möchte es Apple auch zu einem Empfänger machen. Heißt: Man kann eine Kreditkarte an die Rückseite des iPhones halten und so einen Betrag an das iPhone schicken.

Apple soll passend dazu Mobeewave im Jahr 2020 übernommen haben, das Bild über diesem Abschnitt zeigt, wie man damit geworben hat. Neue Hardware wird nicht benötigt, Apple könnte diese Funktion sogar bereits mit iOS 15.4 verteilen.

Weitere Details stehen noch aus, aber so ein neuer Dienst (oder eine Erweiterung für Apple Pay) wäre ein gutes Thema für ein mögliches Apple Event im Frühjahr.

