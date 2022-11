Das sind die freenet Black Week Angebote 2022

Nicht nur Drillisch, sondern auch freenet startet am heutigen 21. November 2022 in die Black Week 2022 und bietet verschiedene Aktionstarife in jedem Netz an. Das Ganze wird über die Black Week Übersichtsseite abgebildet und läuft bis zum 29. November 2022 um 23:59 Uhr.

Die Tarife der Aktion seht ihr in der Tabellengrafik unten. Wie dem zu entnehmen ist, fällt jeweils ein einmaliger Anschlusspreis an. Gebucht werden können die Tarife auf dieser Aktionsseite bei freenet.

Zu bedenken gilt, dass die Preise nur zwei Jahre greifen und anschließend teurer werden. Also immer schön alle Details zum jeweiligen Tarif vorher checken.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

