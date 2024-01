Das war das Tankjahr 2023

Im Jahr 2023 waren die Kraftstoffpreise etwas günstiger als im Rekordjahr 2022, dennoch war es das zweitteuerste Tankjahr aller Zeiten.

Laut ADAC kostete ein Liter Super E10 im Schnitt 1,791 Euro, Diesel lag im Jahresmittel bei 1,722 Euro. Im Vergleich zu 2022 waren dies Rückgänge von rund 7 Cent bei Super E10 und mehr als 22 Cent bei Diesel. Im Jahr 2023 setzte sich also der Trend fort, dass Diesel im Jahresvergleich wieder günstiger war als Super E10, anders als im Jahr 2022.

Verschiedene negative Faktoren wie geopolitische Ereignisse und Lieferengpässe beeinflussten die Kraftstoffpreise. Die Preise bewegten sich überwiegend auf hohem Niveau, insbesondere Benzin war laut ADAC lange Zeit deutlich zu teuer.

Der teuerste Tankmonat 2023 war für Super E10 übrigens der September. Damals wurden an der Zapfsäule im Bundesschnitt mit 1,884 Euro je Liter fällig. Weiter heißt es:

Teuerster Tanktag für Super E10 war im Jahr 2023 laut ADAC der 17. September, als ein Liter im Schnitt 1,904 Euro kostete. Am günstigsten konnte am 12. Januar 2023 getankt werden: Super E10 kostete durchschnittlich 1,692 Euro, also über 21 Cent je Liter weniger. Bei Diesel war der 25. Januar der teuerste Tanktag, im bundesweiten Durschnitt wurden 1,864 Euro je Liter fällig. Der günstigste Tag zum Diesel-Tanken war der 3. Juni mit 1,556 Euro pro Liter, im Vergleich fast 31 Cent weniger als am teuersten Tag.