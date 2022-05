Days of Play 2022: PlayStation-Angebote starten noch diese Woche

Sony ist für Angebote und spezielle Aktionen im PlayStation Store bekannt, doch einmal im Jahr gibt es auch eine richtig große Aktion, die „Days of Play“. Da gibt es dann nicht nur Angebote für Spiele, meistens gibt es noch Community-Aktionen.

Jetzt ist das Datum für die Days of Play 2022 aufgetaucht, was bereits von zwei Quellen verraten wurde – eine davon hat sogar den Banner gefunden. Am 25. Mai geht es demnach offiziell los und die Aktion geht in diesem Jahr bis zum 8. Juni.

Rechnet also ab Mittwoch mit vielen guten Angeboten für die PlayStation, ich gehe auch davon aus, dass Sony die Days of Play 2022 schon vorher ankündigen wird. Erste Details wird es also vielleicht schon heute, sicher aber morgen geben.

PlayStation Days of Play begins May 25th pic.twitter.com/haKu3MaUnf — Wario64 (@Wario64) May 22, 2022

