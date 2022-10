Dead Space: Gameplay-Trailer zeigt das neue Horror-Spiel

Am 27. Januar 2023 können alte und neue Fans erneut in die Welt von Dead Space eintauchen, denn wie angekündigt steht das Remake von Motive an. Und heute gab es der ersten Trailer mit Gameplay-Szenen zu sehen.

Sieht gut aus, sieht genau nach meinem Geschmack aus. Und ich habe Dead Space bisher nie gespielt und freue mich auf eine grafisch (sieht jedenfall so aus) sehr ansprechende Version zum Start ins neue Jahr.

-->